Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра, 21 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, умеренный юго-западный ветер днем усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 15-18, днем 23-27, в Баку ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером на предгорных территориях ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром туман, западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 13-17, днем 30-34, в горах ночью 6-11, днем 17-22 градуса тепла.

На Апшероне завтра ожидается порывистый южный ветер, что в целом неблагоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.