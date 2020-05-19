Минтруда предупреждает работодателей...

Министерство труда и социальной защиты населения регулярно размещает информацию, предупреждения, рекомендации для работодателей по вопросам трудового законодательства и его применения в подсистеме «Уведомление о трудовом договоре».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, целью этого является оказание содействия в просвещении работодателей и применении трудового законодательства.

В сообщении отмечается, что поступающие в министерство и Государственную инспекцию труда при министерстве некоторые запросы работодателей свидетельствуют о неосведомленности предпринимателей в этой сфере. Они обосновывают это тем, что плохо знакомы с трудовым законодательством, с его требованиями.

Министерство рекомендует работодателям постоянно знакомиться с информацией, рекомендациями и уведомлениями, размещенными в подсистеме «Уведомление о трудовом договоре», выполнять требования законодательства.