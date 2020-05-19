В России воспитательница детсада задушила сына и покончила с собой

В российском городе Альметьевск Республики Татарстан воспитательница детского сада задушила сына и покончила с собой. Об этом сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета (СК), пишет «Лента.ру».

Тело 38-летней женщины и ее 8-летнего сына в квартире нашел отец 19 мая. В СК уточнили, что дверь была заперта изнутри.

Следователи нашли в квартире записку, которую, предположительно, оставила женщина. Что в ней говорилось, не уточняется. Они также проводят осмотр места происшествия.

СК возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).