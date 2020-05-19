Азера Талыбова освободили от должности замглавы Минэкономразвития России
Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития России по его просьбе, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.
"Освободить Талыбова Азера Муталим оглы от должности заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе", - говорится в документе.
Талыбов занимал должность замглавы Минэкономразвития с января 2017 года. До назначения он работал руководителем секретариата председателя Банка России и руководителем аппарата помощника президента РФ.