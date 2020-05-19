Зеленский о втором президентском сроке: «Подумаю»

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что одного президентского срока ему не хватит, чтобы выполнить все предвыборные обещания. Он также впервые заявил о возможном выдвижении на второй срок, передает «Коммерсант».

«Честно — одной каденции не хватит»,— ответил Зеленский на вопрос журналиста о том, хватит ли ему одной каденции во главе государства, чтобы реализовать все планы и выполнить все обещания.

Позже, отвечая на вопрос другого журналиста о втором сроке, Владимир Зеленский сказал, что подумает об этом в том случае, если будет поддержка народа Украины.

Владимир Зеленский выиграл на президентских выборах в апреле 2019 года.