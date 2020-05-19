В Грузии восстановили памятник Нариману Нариманову
В Марнеульском муниципалитете Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, восстановлен памятник известному деятелю Азербайджана, писателю Нариману Нариманову, передает российская газета Взгляд.
Памятник был воздвигнут в 1980-е годы, с тех пор не реставрировался и находился в аварийном состоянии.
Издание отмечает, что в прошлом году местные жители заявили, что власти Грузии хотят демонтировать памятник – по грузинским законам, запрещается любая коммунистическая символика, в том числе памятники советским деятелям. Поэтому марнеульцы провели акцию протеста, защитив памятник.