В Грузии восстановили памятник Нариману Нариманову

Памятник был воздвигнут в 1980-е годы, с тех пор не реставрировался и находился в аварийном состоянии.

Издание отмечает, что в прошлом году местные жители заявили, что власти Грузии хотят демонтировать памятник – по грузинским законам, запрещается любая коммунистическая символика, в том числе памятники советским деятелям. Поэтому марнеульцы провели акцию протеста, защитив памятник.