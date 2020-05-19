Таиланд запретил любовные сцены и драки в кино

В Таиланде запретили снимать в кино любовные сцены, драки или действия, связанные с близким контактом, чтобы избежать распространения коронавируса, пишет The Guardian.

В документе Министерства культуры королевства дано указание адаптировать работу киностудий в соответствии с правилами социальной дистанции. На съемочной площадке люди должны находиться на расстоянии не менее одного-двух метров друг от друга.

Кинематографисты должны работать в хорошо проветриваемых помещениях, где присутствует не более 50 членов съемочной группы. Специальные эффекты и ракурсы камеры могут использоваться, чтобы помочь изобразить сцены, которые обычно требуют близости или контакта. Кроме того, все лица, находящиеся на съемочной площадке и не попадающие в объектив камеры, должны носить маску.

Администратору на съемках необходимо будет регистрировать данные всех лиц, которые находятся на площадке, на случай, если возникнет инфекция и необходимо будет отследить зараженных людей и их контакты.