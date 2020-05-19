В Ливии уничтожены еще три ЗРПК «Панцирь» армии Хафтара

В целом за последние восемь часов армия признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила четыре ЗРПК, поставленных незаконным вооруженным формирования с востока Ливии.

Пресс-секретарь командования ПНС, полковник Мухаммед Кунуну сообщил, что артиллерия и ударные БПЛА уничтожили два комплекса «Панцирь» в районе города Тархуна, еще один вывели из строя в районе Вишке к югу от города Сирт.

На днях наемники Хафтара при отступлении бросили на территории стратегической базы «Ватийя» на западе страны еще один ЗРПК «Панцирь».