В Иране снова растет число зараженных коронавирусом

В Иране за прошедшие сутки выявили 2 346 новых случаев заражения коронавирусом, всего заразились почти 127 тысяч человек, выздоровели 98,8 тысячи пациентов, заявил официальный представитель Минздрава ИРИ Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 2 346 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. С учетом этих данных общее количество заразившихся достигло 126 949. На данный момент выздоровели 98 808 человек", - сказал Джаханпур.

Скончались 64 человека, общее число жертв COVID-19 достигло 7 183.

Накануне в Иране было выявлено 2 111 случаев заражения коронавирусом, скончались 62 человека.