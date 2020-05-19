Межбанк поэтапно обновляет приложение IBA Mobile

Международный банк Азербайджана представил очередную инновационную новинку с целью повышения удовлетворенности клиентов. Банк поэтапно запускает обновленное мобильное приложение IBA Mobile. Этот пошаговый подход направлен на полную адаптацию мобильного приложения IBA Mobile к потребностям клиентов.

Таким образом, на первом этапе мобильное приложение будет предоставлено в пользование ограниченному числу клиентов. Предложение об обновлении будет автоматически отправлено группе клиентов в системах iOS и Android. На этапе тестирования все отзывы и опыт пользователей будут собираться и анализироваться на основе интерактивного общения с клиентами.

Принимая во внимание комментарии и предложения, IBA Mobile будет еще более усовершенствован и представлен общественности. После месяца тестирования и улучшений все клиенты МБА смогут воспользоваться новым мобильным приложением. Клиенты могут написать свои комментарии в окне, появляющемся при легком встряхивании телефона при использовании приложения.

Основными преимуществами мобильного приложения IBA Mobile являются чрезвычайно быстрая работа, простота регистрации и использования, а также широкий спектр функций. С IBA Mobile можно совершать различные онлайн-платежи, осуществлять переводы, отслеживать свой счет, получать выписки и совершать множество других банковских операций.

Название, логотип и интерфейс мобильного приложения также были обновлены. Использование мобильного приложения IBA Mobile бесплатно.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно иметь карту или текущий счет в МБА. Банк призывает всех пользователей мобильного приложения IBA Mobile внести свой вклад в улучшение мобильного приложения с помощью оставленных ими отзывов.