В Евросоюзе запретили продажу ментоловых сигарет

В странах Евросоюза вступает в силу запрет на продажу табачных изделий с ароматом ментола. Это решение было принято в рамках пакета мер по борьбе с курением еще в 2016 году, но начало действовать только сейчас, пишет Deutsche Welle.

"Самая большая проблема в случае с ментолом в том, что он обладает охлаждающим и болеутоляющим, слегка анестезирующим действием", - рассказала журналистам эксперт Немецкого центра онкологических исследований Катрин Шаллер. По ее словам, благодаря этому едкий дым легче вдыхается, что делает весь процесс более привлекательным для начинающих курильщиков.

Запрет на продажу сигарет и табака с иными видами ароматов вступил в силу в 2019 году, на другие табачные изделия все принятые меры будут распространяться с 2024 года. Среди них, в частности, обязательное нанесение на табачные изделия предупреждающих о вреде курения фотографий и надписей, которые должны занимать две трети каждой стороны упаковки.