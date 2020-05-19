Можно ли заразиться коронавирусом через фрукты?

Необходимо тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды чистой проточной водой, чтобы избежать заражения коронавирусом сказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

«Если человек кашлянул в супермаркете в руку, потом взял в эту руку яблоко, посмотрел на него и положил его обратно, а потом вы взяли это яблоко, не помыли его и съели — вы можете заразиться коронавирусом», — написал он.

Комаровский советует тщательно промывать овощи и фрукты проточной водой, чтобы минимизировать риск передачи коронавируса. Кроме того, можно обдать их кипятком.