Люси Ли, анестезиолог самого крупного госпиталя в штате Массачусетс не может забыть, что произошло с ней в самом начале пандемии коронавируса. После работы, когда она возвращалась домой, ее на улице стал преследовать незнакомый мужчина. Подойдя к ней у входа в метро Бостона, он начал выкрикивать ей в лицо: «Почему вы, китайцы, убиваете людей? Что с вами происходит? Какого черта вы убиваете нас?»

Ли, американка китайского происхождения не подверглась тогда физическому насилию. Но ее многие недели душила обида. Работая день и ночь с людьми, зараженными коронавирусом, она подвергает свою жизнь и здоровье огромному риску, ведь даже элементарный сбор выделений изо рта пациента грозит ей передачей заболевания.

В Лос-Анджелесе 44-летний Хенки Лим, доктор, работающий в местной больнице, подошел к одному из пациентов, у которого был сильный кашель и стал объяснять, как правильно надевать маску. Тогда тот начал кашлять, брызгая слюной прямо в лицу врачу со словами: «Я не хочу с тобой даже разговаривать. Я не хочу, чтобы ты меня лечил. Все мы знаем, откуда пришел вирус. Он пришел от ваших людей».

Этих историй, о которых рассказала газета The Washington Post, становится с каждым днем все больше и больше. Врачи и медсестры азиатского происхождения становятся объектами травли по всей стране, будь то либеральная Калифорния или консервативный Техас. А ведь они несут огромную нагрузку в борьбе со смертельным вирусом.

По официальным данным выходцы из азиатских стран составляют 6 процентов американского населения. Но на них приходится 18 процентов числа всех докторов и 10 процентов всех медсестер Америки. И сколько из них уже умерло от коронавируса, не знает пока никто. Зато хорошо известно, что начиная с 19 марта, когда началась вестись этого рода статистика, в стране зарегистрировано свыше 1800 случаев нападений, оскорблений и харассмента в отношении врачей азиатского происхождения.

Расселл Джанг, руководитель Азиатско–американских исследований университета Сан-Франциско считает, что одним из главных ответственных за разжигание ксенофобских настроений в США является президент Трамп. Именно он сначала вычеркнул из официального документа слово «коронавирус» и заменил его на «китайский вирус», а потом это определение вошло в лексикон его ежедневных брифингов. «Слова многое значат, - говорит Джанг. - Люди стали ассоциировать вирус с китайцами во многом потому, что президент впервые ввел этот термин».

Боссу вторит и его советник по торговой политике Питер Наварро. Китай, по его словам, «позволил сотням тысяч своих туристов распространить вирус по всему миру». В результате из-за коронавируса американская экономика «оказалась сломанной».

Антикитайские речи звучат в Белом доме ежедневно. Недавно Трамп резко прекратил свой брифинг после словесной перепалки с аккредитованной при Белом доме журналисткой телекомпании CBS Вэйцзя Цзян. Та спросила, почему президент постоянно делает акцент на соперничестве США с другими странами по числу проведенных тестов, тогда как в стране продолжают умирать люди. «Не спрашивайте меня, задайте этот вопрос Китаю. Когда вы спросите Китай, вы можете получить очень необычный ответ», — ответил Трамп.

После этого к микрофону подошла журналистка СNN, однако Цзян снова встала со своего кресла и спросила Трампа, почему он говорит про Китай именно ей. "Этот ответ предназначается не кому-то конкретно, а любому, кто задает гадкие вопросы, - резко ответил Трамп. "Это не гадкий вопрос", - возмутилась Цзян.