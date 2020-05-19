В Беларуси 15 претендентов на президентский пост

Центральная избирательная комиссия Беларуси завершила регистрацию инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в президенты республики.

Как сообщает РИА Новости, всего свои заявки на участие подали 15 человек. Действующий президент страны Александр Лукашенко также подал заявку на участие в будущих выборах.

Для того чтобы стать полноправными кандидатами, претендентам нужно собрать до 19 июня по 100 тысяч подписей.

Голосование пройдет 9 августа. Для Александра Лукашенко, возглавляющего Беларусь с 1994 года, это будут уже шестые выборы.