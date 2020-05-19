Ранивший продавщицу преступник задержан в Сабирабаде

Сотрудники прокуратуры и Управления полиции Сабирабадского района в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в покушении на убийство.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре района, 19 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что уроженке Саатлинского района Айгюль Шербетовой, работающей продавщицей в Сабирабаде в продуктовом магазине на проспекте Гейдара Алиева, нанесены многочисленные ножевые ранения.

Был незамедлительно проведен осмотр места происшествия.

В ходе предварительного расследования установлено, что женщину ударил ножом на почве ревности ее земляк и знакомый Фахраддин Ахмедов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 29,120.1 (покушение на умышленное убийство).

Ф.Ахмедов задержан в качестве подозреваемого. Мужчина признался в содеянном.

Следствие продолжается.