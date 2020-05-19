Зеленский о переговорах с Путиным: "Есть вещи, которые можно понять, когда ты один на один"

"Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать. Не отбрасывая Минск, параллельно, отдельным треком", - заявил украинский лидер сегодня на пресс-конференции спустя ровно год после инаугурации, передает Deutsche Welle.

Глава украинского государства подчеркнул, что надеется на успех прямых переговоров: "Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только, когда ты один на один, и есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать, когда ты один на один, чтобы сделать уже стопроцентные выводы, и идти уже по другому плану - плану "Б".

Украинский президент также признал, что из-за пандемии коронавируса процесс урегулирования конфликта на востоке страны замедлился. Поэтому, по его словам, он дал себе еще несколько месяцев, чтобы добиться успехов на пути реализации минских договоренностей.

Зеленский также указал, что существуют и другие варианты разрешения конфликта в Донбассе, но он не хотел бы их реализовывать: "Мы должны с ними говорить, должны договариваться. Я еще раз говорю, минский формат - приоритет, но никто не отменяет любой другой формат. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению на нашу территорию людей".