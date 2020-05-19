Швеция опередила все страны Европы по смертности от коронавируса

За неделю, с 13 по 19 мая, Швеция опередила все остальные страны Европы по числу новых смертей из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Our World in Data, пишет «Лента.ру».

За этот период средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 6,25. Для сравнения, в Великобритании он составляет 5,7, в Испании — 2,6, в Италии — 2,9, а во Франции — 3,4.

По данным института Джонса Хопкинса, в Швеции зафиксировано 30,7 тысячи случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Известно о 3,7 тысячах смертей и 4,9 тысячах выздоровевших пациентах. Власти страны решили отказаться от жестких карантинных мер, чтобы не навредить экономике страны, но, по некоторым прогнозам, экономический итог для Швеции будет таким же, как в других странах.

Всего в мире коронавирусом заразились уже более 5 миллионов человек. Эпидемия унесла жизни более 323 тысяч людей, поправиться удалось более чем 1,7 миллиона больных.