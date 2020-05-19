Очередной крупномасштабный экспорт AzerGold

В период пандемии коронавируса закрытое акционерное общество AzerGold беспрерывно продолжает свою деятельность в соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабинете министров. Добыча, геологическая разведка, строительные и прочие работы осуществляются согласно плану в рамках утвержденного графика.

В период продолжения в стране действующих ограничений на регулярные авиарейсы ЗАО, учитывая резкое увеличение цен на драгоценные металлы на мировых биржах, обратилось к альтернативной перевозке для осуществления экспорта.

Так, ЗАО, воспользовавшись доступным предложением местного авиаперевозчика, экспортировало в Швейцарию для очистки и продажи 36 слитков из сплавов золота и серебра, добытого на Човдарском месторождении. В результате экспорта удалось продать 6 769.37 унций золота и 15 758.29 унций серебра, что привлекло в экономику страны 12 165 755.02 долларов США (20 681 783.53 манатов).

Стоимость унции реализованного в результате экспортной операции золота составила 1756,80, серебра - 17,34 долларов США (2986,56 и 29,49 маната соответственно). Данные показатели являются наивысшим пределом цен за реализацию 1 унции металла за всю деятельность ЗАО AzerGold.