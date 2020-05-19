МИД Азербайджана о «выборах» и «инаугурации» в оккупированном Карабахе

Проведение незаконных «выборов» и так называемой «инаугурации» в оккупированном Нагорно- Карабах ском регионе Азербайджана со стороны страны-оккупанта является очередным проявлением политики аннексии, проводимой Арменией. Об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Результаты так называемых «выборов», которые противоречат как Конституции Азербайджанской Республики, так и нормам и принципам международного права и, соответственно, однозначно отвергаются международным сообществом, не имеют и не могут иметь какой-либо юридической силы. Сепаратистский режим, установленный на оккупированных территориях Азербайджана, является результатом незаконного применения силы против Азербайджана со стороны страны-агрессора Армении, приведшего к оккупации 1/5 части международно-признанных территорий Азербайджана, осуществлению кровавой этнической чистки и нарушению фундаментальных прав сотен тысяч вынужденных переселенцев.

Участие премьер-министра страны-агрессора Армении в провокации под названием «инаугурация», организованного в городе Шуша, представляющего особую значимость в историко-культурном наследии азербайджанского народа, не что иное, как черное пятно на понятии «демократия» для человека, который позиционирует себя «демократом».

В условиях продолжающейся военной оккупации Нагорно-Карабахского и прилегающих регионов Азербайджана и лишения избирательных прав насильственно изгнанного оттуда азербайджанского населения, проведение там незаконных «выборов» или «инаугураций» помимо их явной противоправности не поддаются элементарной логике и, соответственно, представляют предмет всеобщего осуждения и отвержения.

Война еще не закончена, и Азербайджан оставляет за собой полное право обеспечить свою территориальную целостность в рамках его международно-признанных границ всеми необходимыми средствами. Соответствующие провокационные действия руководства Армении сводят практически на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта и служат усилению дальнейшего военного противостояния и росту напряженности в регионе.

Пусть никто не сомневаться в том, что оккупированные территории будут освобождены, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена в пределах его международно-признанных границ, а также будут обеспечены основные права вынужденных переселенцев», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.