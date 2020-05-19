В Сингапуре запретили разговоры по телефону в общественном транспорте

Власти Сингапура запретили жителям во время поездок на общественном транспорте разговаривать по мобильным телефонам, чтобы снизить риск распространения передачи вирусных инфекций, пишет ТАСС.

Сопредседатель группы, министр национального развития Лоуренс Вон отметил, что когда жизнь постепенно начнет возвращаться в нормальное русло, в транспорте будет очень тяжело сохранять социальную дистанцию в один метр. Поэтому, по его словам, нужно принять ряд мер по обеспечению безопасности. Так, находясь в метро и автобусах, жители должны воздержаться от разговоров по телефонам и от общения друг с другом. Помимо этого, ношение защитных масок также будет обязательным.

На сегодняшний день в Сингапуре число заболевших коронавирусом приближается к 29 тыс., это самый высокий показатель в Юго-Восточной Азии.