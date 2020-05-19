Минтруда о праздничных и оплачиваемых нерабочих днях в мае

Министерство труда и социальной защиты населения прокомментировало решение Кабмина «Перенос рабочих дней и дней отдыха и установление нерабочих дней в период особого режима карантина на территории Азербайджана» № 177 от 15 мая 2020 года, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для соблюдения последовательности рабочих и нерабочих дней в связи с праздником Рамазан и особым карантинным режимом для работающих по пяти- и шестидневному рабочему графику с 23 по 30 мая 2020 года были установлены праздничные, рабочие и дни отдыха, а также нерабочие дни с сохранением заработной платы.

В связи с этим, для правильного расчета заработной платы эти дни должны учитываться в нижеследующем порядке: