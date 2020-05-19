В Эмиратах разработали лазер для выявления коронавируса

По словам ученых из лаборатории QuantLase Imaging Lab, их изобретение может появиться на рынке в течение нескольких месяцев, оно способно стать полноценной заменой технологиям, используемым сегодня для определения заразившихся коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас».

По словам доктора Прамода Кумара, руководителя группы ученых-изобретателей, в отличие от аналогов новый лазерный тест может использоваться при массовых проверках, а также выдавать результат в течение нескольких секунд. Кроме того, изобретение способно выявлять переносчиков вируса до того, как они станут опасны для здоровых людей.

«Устройство подходит для использования не только в больницах и публичных местах, таких как кинотеатры и торговые центры, после небольшого обучения люди смогут использовать его и для домашнего мониторинга», – заявил ученый, добавив: «Мы верим, что это изобретение в корне изменит ситуацию с борьбой с распространением коронавируса».