В Сирии опровергли арест денег брата Башара Асада

"Некоторые страницы в соцсети Facebook, опираясь на зарубежные корыстные источники, опубликовали поддельный приказ министерства юстиции об аресте движимого и недвижимого имущества Рами Махлуфа. Министерство опровергает, что издавало какой-либо указ в этой связи", - сообщило ведомство в Facebook.

Минюст предупредил о наличии ряда страниц в соцсетях, намеренно публикующих фейковые новости и "эксплуатирующих данную тему для распространения слухов".

Ранее сирийский госдепартамент связи уведомил компанию сотовой связи Syriatel, главой которой является Махлуф, о необходимости выплатить почти 234 миллиарда сирийских фунтов (более полумиллиарда долларов, или 156 миллионов по неофициальному курсу) сроком до 5 мая. Махлуф опубликовал на своей странице в соцсети обращение к президенту с просьбой освободить его компанию от выплат налогов и обвинил спецслужбы в неправомерных действиях в отношении его сотрудников и руководителей компаний, а также давлении с их стороны лично на него.