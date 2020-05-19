Коронавирус в Беларуси: 918 новых инфицированных за сутки

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 918, до 32426, скончались еще четыре пациента, всего умерших 179, сообщила в среду пресс-служба Минздрава республики.

В Беларуси на вторник число случаев инфицирования COVID-19 составляло 31508, в том числе Минздрав сообщал о 175 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.

Зарегистрированы 32426 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 387673 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 179 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 11415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.