Госкомитет о правилах похорон скончавшихся от коронавируса

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы прокомментировал вопрос о том, как хоронят скончавшихся от коронавируса лиц.

По словам Гурбанлы, с религиозной точки зрения в процедуре похорон граждан, скончавшихся от коронавируса, никаких различий нет: "Просто есть определенные медицинские правила. Церемония похорон проводится так, как это предусматривается исламом", - передает Trend.

По состоянию на 19 мая в Азербайджане скончался 41 человек с COVID-19.

Ранее в TƏBİB заявляли, что при захоронении лиц с COVID-19 не предусмотрены какие-либо специальные меры.