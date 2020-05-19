В Ереване украли памятник Никите Симоняну

В Ереване неизвестные украли статуи нескольких представителей тренерского штаба из скульптурной группы «Арарат-73», расположенной рядом со стадионом «Раздан», сообщает РБК.

Памятник был установлен в 2016 году в память о победах «Арарата», в 1973 году выигравшего чемпионат и Кубок СССР по футболу. Памятник был создан на личные средства Гагика Царукяна.

Как сообщил РБК блогер и журналист Роберт Маркосян, из композиции были украдены статуи тренера команды Никиты Симоняна и членов клуба Роберта Цагикяна, Оника Абраамяна и Арутюна Кегеяна.

Никита Симонян является лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака». На его счету 160 голов в составе столичной команды. Симонян тренировал «Арарат» с 1973 по 1974 год, а также с 1984 по 1985 год. Также он возглавлял московский «Спартак», одесский «Черноморец» и сборную СССР.