В ходе состоявшегося на прошлой неделе блиц-визита в Китай госсекретарь США Майк Помпео предупредил израильское руководство, что дальнейшее сближение с Китаем и продолжение «вторжения» китайских компаний на израильский рынок может стать угрозой для финансовой и экономической независимости Израиля.

Но было и нечто большее, что осталось за кулисами этого весьма необычного визита. Почему необычного? Да по той причине, что логичнее всего было бы обсуждение госсекретарем США с представителями стратегического партнера Ирана и реализации «сделки века», то есть – односторонняя аннексия Израилем 30 процентов территории Западного берега реки Иордан.

Но вот что странно: любой разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером кнессета Бени Ганцем и будущим министром иностранных дел Габи Ашкенази Майк Помпео неизбежно сводил… к Китаю.

Порою при этом он то впадал в мрачные пророчества о том, что дальнейшее сближение с Китаем и продолжение «вторжения» китайских компаний на израильский рынок может стать угрозой для финансовой и экономической независимости Израиля, то начинал шантажировать, намекая, что слишком тесные связи с Китаем могут нанести ущерб доверительным отношениям между Вашингтоном и Иерусалимом и не позволят Америке в полной мере сотрудничать с Израилем в области обеспечения безопасности.

После чего и вовсе выдал тезис о том, что Китай, дескать, подвергает опасности израильских граждан. «Если вы используете телефоны компании Huawei или позволяете китайским фирмам допуск к базам данных, в которых содержится информация о ДНК, - все это превращается в собственность китайской компартии. Это не каприз, а вопросы безопасности… Мы, как стратегические союзники Израиля, обязаны предупредить его руководство с целью сокращения опасностей», - разъяснили в госдепартаменте мысль своего босса.

То, что израильско-китайские отношения станут главной темой визита Помпео в Иерусалим, для руководства Израиля сюрпризом не стало. Поскольку им было прекрасно известно, какой «гондурас» зачесался у Вашингтона – строительство крупнейшей в мире по объемам опреснительной установки, «Сорек Б» в Пальмахиме. Крайне, замечу, интересном для любой разведки мира в районе Израиля, где проходят испытания нового оружия, часто в присутствии офицеров американской армии, а неподалеку расположен Центр ядерных исследований «Сорек».

Конкурс на строительство этого объекта, который способен будет обеспечить пятую часть всей потребности Израиля в пресной воде, практически уже выиграла гонконгская компания Hutchison Water International. Контракт с ней, стоимостью в полтора миллиарда долларов США, должен быть подписан 24 мая, что вызвало даже не раздражение, а откровенное бешенство в Белом доме: мы тут, понимаешь, с Пекином боремся, а вы в Иерусалиме ему двери в святая святых открываете.