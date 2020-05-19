Помпео уехал из Израиля довольным: сделку с Китаем сорвал и увидел вакцину от коронавируса наши подробности
В ходе состоявшегося на прошлой неделе блиц-визита в Китай госсекретарь США Майк Помпео предупредил израильское руководство, что дальнейшее сближение с Китаем и продолжение «вторжения» китайских компаний на израильский рынок может стать угрозой для финансовой и экономической независимости Израиля.
Но было и нечто большее, что осталось за кулисами этого весьма необычного визита. Почему необычного? Да по той причине, что логичнее всего было бы обсуждение госсекретарем США с представителями стратегического партнера Ирана и реализации «сделки века», то есть – односторонняя аннексия Израилем 30 процентов территории Западного берега реки Иордан.
Но вот что странно: любой разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером кнессета Бени Ганцем и будущим министром иностранных дел Габи Ашкенази Майк Помпео неизбежно сводил… к Китаю.
Порою при этом он то впадал в мрачные пророчества о том, что дальнейшее сближение с Китаем и продолжение «вторжения» китайских компаний на израильский рынок может стать угрозой для финансовой и экономической независимости Израиля, то начинал шантажировать, намекая, что слишком тесные связи с Китаем могут нанести ущерб доверительным отношениям между Вашингтоном и Иерусалимом и не позволят Америке в полной мере сотрудничать с Израилем в области обеспечения безопасности.
После чего и вовсе выдал тезис о том, что Китай, дескать, подвергает опасности израильских граждан. «Если вы используете телефоны компании Huawei или позволяете китайским фирмам допуск к базам данных, в которых содержится информация о ДНК, - все это превращается в собственность китайской компартии. Это не каприз, а вопросы безопасности… Мы, как стратегические союзники Израиля, обязаны предупредить его руководство с целью сокращения опасностей», - разъяснили в госдепартаменте мысль своего босса.
То, что израильско-китайские отношения станут главной темой визита Помпео в Иерусалим, для руководства Израиля сюрпризом не стало. Поскольку им было прекрасно известно, какой «гондурас» зачесался у Вашингтона – строительство крупнейшей в мире по объемам опреснительной установки, «Сорек Б» в Пальмахиме. Крайне, замечу, интересном для любой разведки мира в районе Израиля, где проходят испытания нового оружия, часто в присутствии офицеров американской армии, а неподалеку расположен Центр ядерных исследований «Сорек».
Конкурс на строительство этого объекта, который способен будет обеспечить пятую часть всей потребности Израиля в пресной воде, практически уже выиграла гонконгская компания Hutchison Water International. Контракт с ней, стоимостью в полтора миллиарда долларов США, должен быть подписан 24 мая, что вызвало даже не раздражение, а откровенное бешенство в Белом доме: мы тут, понимаешь, с Пекином боремся, а вы в Иерусалиме ему двери в святая святых открываете.
Зная все это, израильтяне к визиту главы американской дипломатии успели соответствующим образом подготовиться: накануне визита Помпео Нетаньяху поручил чиновникам отложить принятие решения и провести дополнительные проверки безопасности данного контракта. Наряду с этим необходимо было сформировать комиссию по рассмотрению иностранных (читай: китайских) инвестиций, правда, с весьма ограниченным мандатом.
То есть, поступил в полном соответствии с избранным им курсом в отношении американо-китайского противостоянии: не вмешиваться, дистанцироваться от разборок между Пекином и Вашингтоном как можно дальше, качаться из стороны в сторону, извиваться и тянуть время.
Нетаньяху, похоже, надеется, что он сможет поступить таким образом и в отношении проекта «Сорек Б»: комиссия вынесет вердикт о том, что она не угрожает безопасности Израиля – и правительство в итоге, как уже предсказывают местные СМИ, утвердит сделку. В конце концов, если в Тель-Авиве и Иерусалиме не особенно обеспокоены опасностью китайского шпионажа, то почему должен волноваться Вашингтон?
Но, судя по всему, его расчетам не суждено сбыться. Помпео был категоричен: «Мы обеспокоены китайскими инвестициями по всему миру. Мы не хотим, чтобы компартия Китая имела доступ к израильской инфраструктуре, израильским коммуникационным системам — всему, что подвергает риску израильских граждан и поэтому ставит под угрозу способность Соединенных Штатов совместно с Израилем работать над важными проектами». Короче говоря - не позволяйте китайцам инвестировать в свою страну.
С учетом внутриполитической ситуации, Нетаньяху оказался приперт к стенке. Тянуть до выборов в США у него тоже не получится – позиции Байдена в отношении Пекина столь же жесткие, как и у Трампа. И у израильского премьера только два выхода. Первый, проигнорировать требования Вашингтона - совершенно фантастический. Второй, более реальный – откупиться. То есть дать американцам то, ради чего они согласятся «урезать леща» своих требований в отношении «Сорек Б».
В нынешних условиях таким может быть только одно – наработки по вакцине против COVID-19, в чем израильтяне обогнали многие страны и, как утверждают хорошо информированные источники, находятся сейчас на грани прорыва.
Эти исследования в области вакцин, как и ряд медицинских технологий, а также процесс производства недорогих аппаратов искусственной вентиляции легких – вполне могут послужить причиной того, что Вашингтон смягчит свою позицию в отношении китайских инвестиций. В конце концов, американский истеблишмент выиграет от такого израильского «подарка» гораздо больше. Предложить миру вакцину от коронавируса – да еще и владея технологией ее производства – это, знаете ли, дорогого стоит, джекпот года, а то и десятилетия.
Майк Помпео улетал из Иерусалима крайне довольным. Рискнем предположить, что сделка десятилетия – наработки по вакцине против коронавируса в обмен на строительство китайцами объекта «Сорек Б» - состоялась. И вскоре нам следует, видимо, ожидать информации о том, что «американские ученые открыли лекарство от CОVID-19 и готовы запустить его массовое производство».