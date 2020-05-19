Жители деревни обмыли покойника и заразились коронавирусом

Как сообщает СМИ, в индонезийской деревне в округе Сидоарджо жители проигнорировали рекомендации системы здравоохранения и решили соблюсти погребальные традиции. Это привело к тому, что участники траурной церемонии заразились коронавирусом.

Отмечается, что в начале мая один из жителей деревни, у которого диагностировали коронавирус, скончался в больнице. Его тело запечатали в пластиковый мешок и поместили в деревянный гроб, после чего отправили домой по запросу родственников. Несмотря на тот факт, что действующие в стране меры безопасности, призванные предотвратить распространение коронавируса, запрещают вскрывать гроб, родственники покойного сделали это и провели традиционные похоронные ритуалы, в том числе обмыли тело. В результате как минимум 15 человек заразились коронавирусом.

Это не первый подобный случай. В американском штате Южная Каролина шесть человек скончались от коронавируса, которым заразились после того, как побывали на похоронах. Все шестеро были старше 60 лет, то есть входили в группу риска по коронавирусу, но, тем не менее, пренебрегли мерами профилактики.