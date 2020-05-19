Генпрокуратура: «Информация об аресте высокопоставленного сотрудника Госпогранслужбы не соответствует действительности»

«Некоторые СМИ распространили не соответствующую действительности информацию о том, что решением Бакинского военного суда была избрана мера пресечения в отношении Абдуллаева Арифа Джафар оглу, которого назвали «полковником Государственной пограничной службы», - сказал haqqin.az глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

«Этот человек не является офицером Государственной пограничной службы. Он арестован по делу, расследуемому Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

В целях предотвращения распространения недостоверной информации в будущем прошу представителей СМИ проверять достоверность информации в пресс-службе правоохранительных органов, в том числе и в пресс-службе Генеральной прокуратуры», - заявил Эльдар Султанов.