Новая вспышка COVID-19 в Китае: у коронавируса другие симптомы

Это может говорить о том, что вирус меняется неизвестным пока что образом, отмечает агентство.

Пациенты на северо-востоке Китая, где зафиксирована новая вспышка коронавируса, демонстрируют симптомы, которые отличаются от проявлявшихся у больных в Ухане, пишет Bloomberg.

За последние две недели в городах Шулань, Цзилинь и Шэньян было зафиксировано 46 случаев заражения, отмечает агентство. На карантине оказались около 108 млн человек.

Китайские власти считают, что новая вспышка возникла из-за контактов с зараженными, которые приехали из России, отмечает Bloomberg. О сходстве случаев, связанных с Россией, и тех, которые были зафиксированы на северо-востоке Китая, говорят результаты генетического секвенирования, отметил один из ключевых врачей-реаниматологов Китая Цю Хайбо, пишет Forbes.

Цю выделил следующие изменения по сравнению с первой вспышкой вируса: пациенты из северных провинций Китая после заражения, похоже, дольше сохраняют вирус в организме и демонстрируют положительные результаты при тестировании; у жителей северо-востока, похоже, позже начинают проявляться симптомы. В Ухане до появления симптомов у пациентов проходили одна или две недели. Медленное проявление мешает властям обнаруживать заболевших до того, как они заразят других, подчеркнул врач; доктора обнаружили, что пациенты на северо-востоке в основном страдают от поражения легких, тогда как заразившиеся в Ухане также демонстрировали поражение сердца, почек и кишечника.