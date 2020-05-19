В Азербайджане выявлено 113 новых случаев заражения коронавирусом, 55 человек вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Оперативный штаб также сообщает о смерти пациентов 1963 г.р. и 1966 г.р.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 3631 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2253 человека вылечились, 43 скончались, 1335 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 46 из них тяжелое, 62 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.