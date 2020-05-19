В Казахстане могут закрыть месторождение нефти: вспышка коронавируса

В Казахстане увеличение количества больных COVID-19 на Тенгизском месторождении может привести к его закрытию, сказала главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

«Учитывая рост заболеваемости на Тенгизском месторождении, в Атыраускую область была направлена правительственная комиссия, которой принят план-график проведения работ на месторождении, направленный на снижение заболеваемости. Необходимо обеспечить контроль за выполнением этого плана-графика. В противном случае это может привести к увеличению числа больных, изоляции и естественному или принудительному закрытию предприятия», — сказала Есмагамбетова, передает агентство Fergananews.

По ее словам, коронавирусной инфекцией к настоящему моменту заражены 935 работников «Тенгизшевройл».

Вспышка заболевания началась на Тенгизе в начале апреля. К началу мая она была подтверждена у 160 рабочих, находившихся на месторождении. Из-за распространения заболевания на Тенгизе также введен особый режим — запрещен въезд и выезд транспортных средств, за исключением машин персонала, задействованного в обеспечении жизнедеятельности сотрудников. У вахтовых поселков установлены блокпосты и организован медицинский осмотр.

«Тенгизшевройл» — крупнейшее нефтедобывающее предприятие в Казахстане.