Азербайджанцы России призвали не допустить инаугурации "президента НКР"

Руководители азербайджанских общественных организаций Российской Федерации и представители многочисленной азербайджанской общины страны выступили с обращением к руководству Российской Федерации, правительству и парламенту страны, государственным структурам, соответствующим министерствам и ведомствам, а также представительствам международных организаций в России с решительным осуждением проведенных на оккупированных Арменией территориях Азербайджана так называемых “президентских выборов” и намеченной на 21 мая в городе Шуше Нагорно- Карабах ского региона Азербайджана церемонии “инаугурации президента” образованного в результате агрессии Армении против Азербайджана сепаратистского режима “НКР”, - сообщает Единый информационный портал азербайджанцев России AZRU.

В обращении отмечается:

В условиях бушующей в мире пандемии в незаконно созданном на оккупированных территориях Азербайджана непризнанном сепаратистском образовании были проведены так называемые “президентские выборы”, а на 21 мая в городе Шуше оккупированного Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики намечено проведение “церемонии инаугурации президента”. Безусловно, вышеперечисленное является не только направленной против Азербайджана провокацией, но также и грубым нарушением международного права, преследующим в том числе угрозу региональному миру и стабильности.

Карабах – это Азербайджан! Уже ряд стран и международных организаций выступили с осуждением этого шоу под названием “президентские выборы”, выразив тем самым полную поддержку территориальной целостности Азербайджана, непризнание так называемой “Нагорно-Карабахской Республики” и проведенных “выборов”. Множество государств мира и такие международные организации, как Европейский Союз, ОБСЕ, НАТО, Организация Исламского Сотрудничества, Движение неприсоединения, Совет тюркоязычных государств, ГУАМ, Европейский Парламент, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран, авторитетные СМИ, а также ряд выдающихся государственных и общественно-политических деятелей назвали эти “выборы” целенаправленной провокацией, направленным против мира и стабильности на Кавказе безответственным политическим шагом, серьезным препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта, нарушением норм международного права, а результаты этих непризнанных “выборов” – незаконными.

Таким образом, так называемые “выборы”, получившие поддержку лишь со стороны руководства Армении, непризнанных образований и армянского лобби, организованные и проведенные оккупационным режимом на территории Азербайджана и не признанные ни одним государством мира и ни одной международной организацией, противоречат международному праву.

Этот шаг, наносящий в то же время непоправимый удар по переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выявляет истинные намерения противоборствующей стороны, демонстрируя ее незаинтересованность в разрешении данного вопроса. Проведение незаконно избранным парламентом сфальсифицированных выборов доказывает, что Армения, якобы проводящая мирные переговоры, на самом деле вводит мировую общественность в заблуждение. По этой причине государства мира, а также международные организации путем оказания более серьезного давления на Армению и применения к ней санкций должны принудить ее уважительно относиться к нормам международного права.

Проведение на международно признанных территориях Азербайджана фальшивых “президентских выборов” и организация “церемонии инаугурации” являются недопустимыми.

Мы, проживающие в России азербайджанцы, расцениваем данный шаг как продолжение преступной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима и страны-оккупанта – Армении как авторов истребления мирного населения, в том числе – геноцида в Ходжалы, решительно осуждаем эти провокационные и преступные действия.

Призываем все соответствующие инстанции и мировое сообщество в целом в срочном и безотлагательном порядке вмешаться в данный вопрос с целью воспрепятствовать проведению церемонии “инаугурации” незаконного “президента” сепаратистского режима и поддержке Арменией этого преступного акта.