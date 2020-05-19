Генпрокурор назначил ещё двух прокуроров

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиева назначил новых прокуроров в два района. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

По его словам, следователь по особо важным делам следственного управления Генеральной прокуратуры по делам о тяжких преступлениях Бабаев Али Ибрагим оглу освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Гедабекского района.

В то же время, исполняющий обязанности прокурора Самухского района Гаджиев Маил Мехман оглу назначен прокурором Самухского района.