Ильхам Алиев подписал указ по СГБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности" № 724 от 13 января 2016 года.

Согласно документу, утвержден "Численный предел штата содержащихся за счет средств государственного бюджета военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджана и работников, принятых на работу в системе Службы государственной безопасности Азербайджана".

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.