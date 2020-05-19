Европа отказала обоим «Северным потокам»

Европейский суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении исков операторам «Северного потока» и «Северного потока-2» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые требовали не распространять нормы обновленной газовой директивы ЕC на газопроводы из третьих стран. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте суда.

Директива, в частности, требует, чтобы добывающая компания не владела трубопроводом, по которому ведется доставка газа. Для «Северного потока-2» требование актуально на отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.

Операторы подали иск в ноябре 2019 года. Они хотели частично отменить поправки из-за слишком коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало Nord Stream 2 AG в выведении газопровода из-под норм обновленной газовой директивы ЕС. Оператор еще может обжаловать это решение, но если его удовлетворят, то ФРГ вступит в конфликт с Евросоюзом.