Мэр Москвы предупредил о росте числа смертей от коронавируса

Уровень смертности от коронавируса в Москве в мае будет выше, чем в апреле. Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, причиной таких показателей станет увеличение числа тяжелых пациентов.

«Тяжелобольные находятся в стационарах и реанимациях 2—3 недели, и этот накапливающийся объем, конечно, создает большую нагрузку, во-первых, на систему здравоохранения, а с другой стороны, генерирует высокую смертность, которая, мы видим, что в мае будет значительно больше, чем в апреле», — отметил мэр в ходе заседания, транслировавшегося каналом «Россия 24».

И хотя в настоящее время, по словам градоначальника, в больницы поступает людей меньше, чем в последние дни — по этому показателю город вышел практически на параметры месячной давности, — ситуация далека от идеальной.

«Надо просто ощущать эту угрозу и действовать адекватно той угрозе, которая есть, которая реально существует, она не надумана», — отметил Сергей Собянин.