Турция отказалась принимать российских туристов

Турция временно отказалась принимать туристов из России и других стран с большим количеством случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает Sputnik-Турция.

Как отметил Коджа, сезон в стране начнется с внутреннего туризма и количество иностранцев пока не превысит 20 процентов от общего числа гостей.

«В июне мы не планируем принимать туристов из России и других "стран риска"», — сказал министр, добавив, что Турция будет открываться для других государств поэтапно, и для этого даже разработан график с июня по сентябрь, однако в нем возможны изменения с учетом эпидемиологической обстановки.

Гражданам Турции для путешествий по стране воздушным или железнодорожным транспортом теперь потребуется специальный QR-код в мобильном приложении. С его помощью можно будет проследить, есть ли у человека риск заражения, чтобы одобрить или отклонить покупку билета.