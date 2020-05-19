Пашинян встревожен темпами распространения коронавируса в Армении

Пашинян заявил, что настало время откорректировать меры по борьбе с коронавирусом. Он напомнил, что, согласно прогнозам, к концу мая число выявленных случаев заражения в стране достигнет 10 тысяч, а уже к середине июня – 20 тысяч.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян весьма обеспокоен темпами распространения COVID-19 в стране. Вопросы борьбы с инфекцией обсуждались в среду на заседании комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса, сообщает «Спутник-Армения».

"Это значит, что нужно не принятие новых решений, а пересмотр уже принятых мер с точки зрения их качества и масштабов", - считает премьер.

По его словам, тактика комендатуры заключалась в том, чтобы научить граждан жить с коронавирусом: ситуация должна оставаться под контролем, чтобы не было необходимости возвращаться к прежним ограничениям. Но премьер не уверен, что власти будут руководствоваться этой же стратегией, в случае сохранения нынешних темпов распространения COVID-19.

По состоянию на 20 мая, общее число выявленных инфицированных в Армении достигло 5271. За минувшие сутки число зараженных увеличилось на 230 человек. Число умерших от инфекции COVID-19 составляет 67. От вируса излечились 2419 человек.