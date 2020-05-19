Глава ВОЗ: До победы над коронавирусом еще далеко

В мире за последние сутки зафиксировали 106 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

По его словам, этот показатель стал максимальным с начала эпидемии.

Глава ВОЗ подчеркнул, что до победы над COVID-19 предстоит проделать долгий путь.

Как сообщает портал Worldometers, коронавирусом во всем мире заражены 5 млн 35 тыс. 991 человек, скончались 326 тыс. 239.