США отправили аппараты ИВЛ в Россию

США отправили первый военный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России. Об этом сообщается в Twitter Совета национальной безопасности.

«США содействуют поставкам нуждающимся людям от COVID-19 по всему миру. Эта гуманитарная помощь с аппаратами ИВЛ отправлена в Москву и спасет жизни в самом пострадавшем городе России. Америка молится и шлет добрые пожелания российскому народу, переживающему это трудное время», — говорится в сообщении.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что США безвозмездно помогут России, направив аппараты ИВЛ. «Планируется два рейса, которые доставят эти аппараты для медицинских учреждений», — отметил он. По словам министра, поставки российской помощи в США также были безвозмездны.