Дом мечты Уолта Диснея продали за миллион долларов

В Палм-Спрингс (Калифорния) продана резиденция, где когда-то жил всемирно известный мультипликатор Уолт Дисней. Стоимость недвижимости — 1,095 миллиона долларов, сообщает Los Angeles Times.

Дом мечты был построен в 1962 году, и аниматор с супругой провели в нем остаток жизни. Студия Уолта Диснея впервые применила «Техниколор» — технологию, обеспечивающую цветное кинематографическое изображение, поэтому проект усадьбы был выполнен в соответствующем стиле.

В доме площадью примерно 227 квадратных метров четыре спальни и четыре ванные комнаты. На заднем дворе есть бассейн, спа и патио.

Входная двустворчатая дверь окрашена в красный цвет. В интерьере использована яркая цветовая палитра, дополненная изящными деталями и оригинальными декорациями — как дань уважения первоначальному владельцу. Коридор, который ведет в гостиную и столовую, украшен зеркальными потолками.

Особняк был построен для мультипликатора и его жены в 1962 году и оставался семейным владением Диснеев до 2015 года, когда был продан за 650 тысяч долларов.