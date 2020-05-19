Зеленский попросил не трогать его семью

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к журналистам с просьбой не трогать его семью, передают «Українськi Новини».

«Хочу попросить, чтобы не трогали моих детей и мою жену. Они не имеют к этому отношения. Они, кроме добра для меня, и, если есть какие-то социальные проекты моей жены — они, кроме добра, ничего не несут», — заявил Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о критике со стороны СМИ.

Он также отметил, что привык к критике и спокойно это воспринимает.