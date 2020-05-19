Солдаты Асада преградили путь армии США

Солдаты сирийской армии, подконтрольной президенту страны Башару Асаду, преградили путь колоннам армии США. Об этом сообщает SANA.

Известно, что инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте около города Тель-Тамр провинции Хасака. Американцы были вынуждены прервать свой маршрут, развернуться и поехать в обратном направлении.

14 мая сообщалось, что в провинции Хасака местные жители блокировали проезд американского военного конвоя. Сирийцы вышли на дорогу с лопатами, как только на ней появились машины армии США, потребовали, чтобы конвой развернулся, и забросали его камнями.