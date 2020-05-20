США намерены блокировать поставки иранской нефти в Венесуэлу

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против Ирана и другие правовые меры, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как пишут газеты со ссылкой на американских и иранских чиновников, США стали рассматривать возможность введения санкций после того, как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу. Сообщается, что сейчас администрация Трампа обсуждает, насколько агрессивным должен быть ответ на действия Ирана.

По данным газеты, сейчас власти США пытаются найти способ сдерживания поставок иранской нефти в Венесуэлу, среди возможных мер рассматриваются введение санкций против экипажа танкеров или конфискация этих танкеров через суд в США в связи с нарушением ими американского законодательства. При этом отмечается, что этот вариант возможен только в случае, если танкеры остановятся в каком-нибудь порту для дозаправки на пути в Иран.

Ряд американских чиновников, по данным газеты, выступают за сдержанность, полагая, что США стоит вмешаться, только если иранские поставки станут постоянными.