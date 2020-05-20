США заподозрили главу ВОЗ в тесных связях с Китаем

Вашингтон подозревает главу ВОЗ в "необычно близких связях" с Пекином еще до вспышки коронавируса, поддерживает инициативу Австралии в расследовании происхождения коронавируса, заявил в среду на пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео.

"Насколько я знаю, у доктора Тедроса (директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус - ред.) были необычно тесные связи с Пекином задолго до того, как началась пандемия, и это вызывает глубокое беспокойство", - сказал Помпео, не приведя подробностей. Он заявил о поддержке инициативы Австралии о проведении независимого расследования причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа.

"Мы поддерживаем австралийцев и еще более 100 стран, которые отозвались на призыв США о расследовании происхождения вируса, чтобы мы могли понять, что пошло не так, и спасти жизни сейчас и в будущем", - сказал Помпео, вновь озвучив обвинения в адрес руководства Китая. Пекин неоднократно заявлял о том, что изначально придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.