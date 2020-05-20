США поделятся аппаратами ИВЛ с более чем 60 странами

Власти США готовы предоставить более 15 тыс. аппаратов ИВЛ более чем 60 странам для помощи в борьбе против коронавируса COVID-19, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

«Мы обещали передать более 15 тыс. аппаратов ИВЛ в более чем 60 стран. Мы остаемся лидерами в том, что касается вклада в борьбу против этой пандемии», — написал он в Twitter.

Помпео также напомнил, что «США дарят России 200 произведенных у нас аппаратов ИВЛ, чтобы помочь в борьбе против COVID-19».