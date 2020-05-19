18-летний парень ранил двух человек в Гёйгеле

В Гёйгельском селе Зургес 25-летний Юсиф Рагимов и 28-летняя Г.Гусейнова получили ножевые ранения. Как сообщает Report, оба были доставлены в Гёйгельскую центральную районную больницу, а позже в Гяджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Один из раненых был прооперирован, его состояние расценивается как средней тяжести. Состояние другого удовлетворительное.

Подозреваемый в совершении преступления Аслан Муса оглу Вердиев, 2002 г.р., задержан и передан следствию.

Отметим, что Ю.Рагимов является бывшим мужем двоюродной сестры А.Вердиева. По предварительной версии, инцидент произошел на почве личного конфликта.

По факту ведется расследование.