Премьер Сербии лично встретила гумпомощь из Азербайджана

Накануне Азербайджан направил гуманитарную помощь Сербии, пишут сербские СМИ.

Сообщается, что в белградском аэропорту «Никола Тесла», куда приземлился самолет с грузом помощи из Азербайджана, присутствовали премьер-министр Сербии Ана Брнабич и посол Азербайджана в Белграде Эльдар Гасанов.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич расценила данный жест как проявление дружбы азербайджанской стороны к Сербии: «Это проявление дружбы, которую мы никогда не забудем. Азербайджан был первой страной, пришедшей на помощь Сербии после наводнения 2014 года. Именно в этот день, 19 мая 2014 года, в Сербию прибыл первый самолет с грузом помощи из Азербайджана».