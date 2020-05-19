В Перу число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч
В Перу число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч, пишет Минздрав страны.
Отмечается, что в стране скончались 3 024, выздоровели 41 968 человек. В Перу тесты сдали 715 тысяч человек.
В Перу число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч, пишет Минздрав страны.
Отмечается, что в стране скончались 3 024, выздоровели 41 968 человек. В Перу тесты сдали 715 тысяч человек.
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