В Перу число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч

В Перу число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч, пишет Минздрав страны.

Отмечается, что в стране скончались 3 024, выздоровели 41 968 человек. В Перу тесты сдали 715 тысяч человек.

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